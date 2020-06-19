Делегацию Армении на параде по случаю 75-летия Победы возглавит министр обороны

На посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны Параде Армению будет представлять контингент из 75 военных во главе с министром обороны Давидом Тонояном. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

«Как многие из вас узнали сегодня, премьер-министр Никол Пашинян не примет участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Отечественной войны. В то же время хочу сообщить, что Армению будет представлять контингент из 75 военнослужащих во главе с министром обороны Давидом Тонояном», - отметила Мане Геворгян.

Ранее стало известно, что Премьер-министр Никол Пашинян направил письмо президенту РФ Владимиру Путину. В письме говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами.

Для меня было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной Войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений.

Надеюсь на нашу скорую встречу, которая позволит обсудить вопросы повестки дня союзнических отношений между нашими странами.

Примите, Владимир Владимирович, мои наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов в Вашей деятельности”.