Нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения: призыв сопредседателей ПА «Евронест»

Сопредседатели Парламентской ассамблеи «Евронест» призвали к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в письме сопредседателей Парламентской ассамблеи «Евронест» руководителям европейских институтов и главам государств или правительств 27 стран-членов ЕС и главам 6 стран Восточного партнерства.

«Мы призываем обе стороны конфликта на благо всех своих граждан решить нагорно-карабахский конфликт, который не имеет военного решения путем возобновления военных действий», - говорится в заявлении.

Сопредседатели призывают к урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем доверия, укрепления диалога и возобновления постоянных переговоров.

«Мы подтверждаем нашу полную поддержку посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе на уровне президентов, которые основаны на принципах ОБСЕ в соответствии с Хельсинкским заключительным актом», - говорится в письме.

Авторы письма подчеркнули необходимость больших усилий, прежде всего, со стороны ЕС, для достижения определенного прогресса в преодолении вызовов безопасности, которые будут защищать жизни людей по соседству с ЕС.