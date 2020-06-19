Флорида может стать вторым эпицентром коронавируса в США

В американском штате Флорида за день зарегистрировали еще 3207 случаев коронавируса, что стало новым суточным рекордом. Как передает Арменпресс, после вспышки COVID-19 Флорида становится новой горячей точкой после Нью-Йорка.

Телеканал CNN со ссылкой на прогноз ученых из Университета Пенсильвании сообщает, что во Флориде "все показатели следующего крупного эпицентра распространения коронавируса", который может стать "худшим из когда-либо существовавших".

По данным американского Университета Джона Хопкинса, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с коронавирусом во всем мире, в том числе и в каждом отдельном американском штате, во Флориде от COVID-19 скончались 3061 человек. Всего в штате с населением в 21,5 миллиона человек, почти 86 тысяч человек заразились.