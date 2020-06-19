Спикер НС Армении направил письмо главе Европарламента в связи с заявлением 3 парламентариев

Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил письмо председателю Европейского парламента Давиду Сассоли в связи с проазербайджанским заявлением трех депутатов Европейского парламента. Как сообщает Арменпресс, Мирзоян написал об этом на своей странице в Facebook.

Председатель НС процитировал отрывок из письма.

«Это заявление еще более неприемлемо, учитывая этот период, когда президент и министр обороны Азербайджана угрожают началом новой войны.

Примечательно, что такие заявления европейских парламентариев могут быть использованы антидемократическими и милитаристскими чиновниками Азербайджана в качестве одобрения на применение силы и развязывание агрессии против народа Арцаха.

Я хотел бы добавить, что мы обеспокоены позицией содокладчика по Армении Бэсеску, который известен своими близкими отношениями с азербайджанским руководством и противоречивыми замечаниями по поводу живущих в Румынии армян. Это дает нам повод думать, что Траян Бэсеску не смог отказаться от своих прежних связей и проявить добросовестный и инклюзивный подход к своим текущим обязанностям».