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Гурген Даллакян назначен командующим войсками полиции Армении

Гурген Даллакян назначен командующим войсками полиции Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Гургена Даллакяна командующим войсками полиции, и.о. заместителя начальника полиции Армении. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Армении.


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