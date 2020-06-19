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Армен Ашотян допрошен в качестве свидетеля

Армен Ашотян допрошен в качестве свидетеля

Бывший министр образования и науки Республики Армения, заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был допрошен 19 июня в рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном комитете. В ответ на запрос Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь СК Армении Римма Еганян.

«Армен Ашотян был вызван для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, которое ведется в Следственном отделе по тяжким преступлениям Следственного управления города Еревана Следственного комитета Армении», - сказал Еганян.


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