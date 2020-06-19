Более 50 депутатов фракции Национального Собрания "Мой шаг" подготовили законопроект о замене председателя и судей Конституционного суда. Как сообщает Арменпресс, законопроект еще не включен в повестку дня заседаний парламента, но опубликован на официальном сайте НС.

Если законопроект будет принят, должности судей Конституционного суда Альвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна будут прекращены, а действующий председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит исполнять обязанности члена Конституционного суда.

Законопроектом предлагается приостановить полномочия тех членов КС, которые уже минимум в течение 12 лет занимали эту должность, а остальные члены КС будут занимать эту должность до исполнения 12-летнего срока, как это установлено действующей Конституцией Армении.

Полномочия председателя КС будут приостановлены, будут проведены новые выборы КС в соответствии с действующей Конституцией Армении.