В Ереван прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Сербии

«Помощь народу Армении в трудные времена - залог хорошего будущего»: с этим посланием президента Сербии Александра Вучича в Армению из Сербии 19 июня прибыл второй самолет с гуманитарной помощью.

Как сообщает Арменпресс, первый самолет с гуманитарной помощью прибыл в Армению 18 июня.

Напомним, что Сербия предоставила Армении 10 приборов искусственного дыхания, 10 мониторов для контроля за состоянием больных, 500 тысяч хирургических и 100 тысяч дыхательных масок, 25 тысяч комплектов медицинской защитной одежды и другие необходимые принадлежности.

Как сообщалось ранее, в результате телефонного разговора президента Армении Армена Саркисяна и президента Сербии Александра Вучича Сербия окажет Армении гуманитарную помощь в большом объёме, в качестве содействия в борьбе с пандемией коронавируса.

На днях президент Армен Саркисян провёл телефонный разговор со своим коллегой Вучичем, с которым он имеет тёплые дружественные отношения. Президенты коснулись связанной с коронавирусом ситуации, и президент Сербии подчеркнул, что его страна готова помочь Армении. Президент Саркисян передал сербской стороне предоставленный министром здравоохранения Армении список имеющихся потребностей.

За несколько дней до этого на встрече со специалистами сферы здравоохранения президент Республики отметил, что вновь беседовал со своим сербским коллегой. Последний подробно проинформировал о том, какую помощь и в каком количестве он готовится направить своему армянскому коллеге и в его лице – дружественному народу Армении.

Общая стоимость сербской помощи, организованной по инициативе Президента Саркисяна и при содействии Президента Сербии, составит около миллиона долларов США.

В ходе телефонной беседы с президентом Сербии Президент Армен Саркисян выразил благодарность Александру Вучичу и, в его лице – дружественному сербскому народу за тёплое отношение к Армении и армянскому народу.