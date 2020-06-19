Прокурор потребовал 7 лет лишения свободы для племянника экс-президента Сержа Саргсяна

В резиденции Шенгавитского суда общей юрисдикции Еревана прокурор представил ходатайство о том, чтобы племянник третьего президента Республики Армения Сержа Саргсяна Айк Саргсян был приговорен к 7 годам лишения свободы. Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил адвокат Айка Саргсяна Ерем Саркисян.

«Прокурор выступил с обвинительной речью. Он считает, что обосновано покушение на убийство и ношение незаконного оружия. Прокурор потребовал, чтобы основания для истечения срока давности были применены по части хранения незаконного оружия и ходатайствовал о лишении свободы сроком на 7 годам за попытку убийства», - сказал Саркисян.

Адвокат отметил, что они обосновывали, что нет никаких признаков покушения на убийство. Защита представит детали в речи на следующем судебном заседании.

Айк Саргсян обвиняется в совершении преступления 11 лет назад, покушении на убийство и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 34-104 (покушение на убийство) и части 1 статьи 235 (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении.

10 сентября 2018 года суд удовлетворил ходатайство адвоката Айка Саргсяна и принял решение освободить Саргсяна под залог. Саргсян был освобожден под залог в 50 миллионов драмов.