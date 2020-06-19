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Глава ЦБ Армении встретился с президентом Республики Арцах

Глава ЦБ Армении встретился с президентом Республики Арцах

Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян 19 июня встретился с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центрального банка Армении, в ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.

Была затронута роль коммерческих банков и других финансовых организаций в развитии экономики Арцаха.

Стороны обсудили программы, направленные на развитие сотрудничества в финансово-банковской сфере.


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