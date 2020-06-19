Азиатские индексы снизились - 19-06-20
ТОКИО, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июня на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.55% и составил 22478.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.02% и составил 1582.80 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.96% и составил 2967.63 пункта, а HANG SENG вырос на 0.73% и составил 24643.89 пункта.
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