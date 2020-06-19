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Решение суда по делу Гагика Царукяна будет опубликовано 21 июня

Решение суда по делу Гагика Царукяна будет опубликовано 21 июня

В Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана под председательством Роберта Папояна завершилось рассмотрение ходатайства об аресте лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, решение суда будет опубликована 21 июня.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.


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