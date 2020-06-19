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Прибывшие из Литвы медработники и эксперты пробудут в Армении 14 дней

Прибывшие из Литвы медработники и эксперты пробудут в Армении 14 дней

В рамках международного сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с коронавирусом нового типа из Литвы 19 июня в Армению прибыла миссия медицинских работников и экспертов, работа которой продлится 14 дней.

Как сообщает Арменпресс, тем же самолетом в Армению доставлены медицинское защитное снаряжение и оборудование. В аэропорту гуманитарную миссию встретили первый заместитель министра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, заместитель министра иностранных дел Республики Армения Авет Адонц, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, посол Литвы в Армении Инга Станите-Толочкиене и временный поверенный в делах Швеции Бирьер Карлсон.

Этой миссии финансовую поддержку оказали Королевство Швеция и Европейский союз. Ранее Литва оказывала помощь Армении в виде медикаментов в рамках помощи, оказываемой четырем странам Восточного партнерства.


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