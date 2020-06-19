75 лет Великой Победы. Общая ответственность за историю и будущее: статья президента РФ

В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Президент Российской Федерации Владимир Путин опубликовал статью, в которой коснулся исторических реалий, вытекающих из них развитий и современных вызовов.

“За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал сокрушительную победу над нацизмом, спас мир. Да, эти события войны даже для историков далекое прошлое, но почему 9 мая в России отмечается как главный праздник, а 22 июня жизнь, кажется, останавливается и что-то душит в горле?”, - написал Путин в статье, опубликованной на официальном сайте президента.

Принято говорить, что война оставила глубокий след в истории каждой семьи. За этими словами, по словам президента РФ, стоят судьбы миллионов людей, их страдания и боль утрат. Гордость, истина и память.

Президент Владимир Путин представляет историю своей семьи, и какое влияние оказала война на их судьбы. В частности, он отмечает, что блокада Ленинграда была для семьи тяжелым периодом, умер его двухлетний брат, чудом спаслась мать. Отец добровольно отправился на фронт, чтобы защитить родной город, поступил так же, как и миллионы граждан Советского Союза.

“Для меня и для моих потомков важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и страдания прошли их предки, как им удалось противостоять и победить, откуда они черпали силу железного духа, поразившего весь мир. Да, они защищали свой дом, своих детей, родных, семью, но всех объединяла любовь к Родине”, - написал Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что ответственность за прошлое и будущее, сделать все, чтобы не допустить повторения ужасных трагедий. По его словам, нужно донести до поколений то, что победу над нацизмом одержали в первую очередь советские народы, представители которых вели героическую борьбу, стоя плечом к плечу.

Владимир Путин в своей статье подробно коснулся всех исторических событий, причин начала Второй мировой войны, архивных документов, международных договоров, обвинений в адрес России, что она пытается приписать победу себе. Он также выразил благодарность союзникам, которые в то время оказали свою поддержку Советскому Союзу.

Президент России в статье затронул также и сегодняшние проблемы, вызовы, борьбу с пандемией. Он отмечает, что мир стоит перед экономическим кризисом, страны прилагают большие усилия для сохранения общественного здоровья, поддержки граждан.

“Какими тяжелыми будут результаты пандемии, как быстро глобальная экономика выйдет из этой рецессии, зависит от того, насколько мы готовы работать вместе и согласованно”, - отметил президент РФ, представляя в этом контексте востребованные темы: защита окружающей среды, борьба с изменением климата, а также обеспечение безопасности мирового информационного пространства. “Опираясь на историческую память, мы можем и должны доверять друг другу”, - добавил президент РФ.

Подготовила Анна Гзирян