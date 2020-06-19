Министерство здравоохранения Армении представило разъяснения по поводу препарата Дексаметазон

Министерство здравоохранения Республики Армения представило разъяснения по поводу препарата Дексаметазон, который, согласно предварительным результатам клинических исследований, проведенных в Британии, может спасти жизнь тяжелобольных COVID-19. Арменпресс представляет разъяснения Минздрава Армении․

“В последние дни СМИ коснулись предварительных результатов клинических исследований, проведенных в Великобритании, согласно которым лечение лекарством дексаметазон может спасти жизнь тяжелобольным пациентам с COVID-19. Далее министерство получило ряд сообщений о том, что граждане приобретают лекарство без назначения и указания врача. Согласно клиническим симптомам, целесообразность применения препарата, его применение и дозы определяет лечащий врач, основываясь на степени тяжести заболевания, противопоказаниях лекарства и реакции пациента на препарат.

Напоминаем, что лекарства, содержащие дексаметазон, зарегистрированы как отпускаемые по рецепту лекарства, более того, они оказывают подавляющее действие на иммунную систему, в результате чего скрытые инфекции могут активизироваться или существующие инфекции могут обостриться, кроме того, в результате применения лекарств проявляются серьезные побочные явления, требующие регулярного медицинского контроля. Таким образом, применение лекарств, содержащих дексаметазон, без назначения врача может повредить жизни и здоровью человека. Министерство здравоохранения призывает не заниматься самолечением и следовать назначениям врача”.