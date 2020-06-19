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Министерство здравоохранения Армении представило разъяснения по поводу препарата Дексаметазон

Министерство здравоохранения Армении представило разъяснения по поводу препарата Дексаметазон

Министерство здравоохранения Республики Армения представило разъяснения по поводу препарата Дексаметазон, который, согласно предварительным результатам клинических исследований, проведенных в Британии, может спасти жизнь тяжелобольных COVID-19. Арменпресс представляет разъяснения Минздрава Армении․

“В последние дни СМИ коснулись предварительных результатов клинических исследований, проведенных в Великобритании, согласно которым лечение лекарством дексаметазон может спасти жизнь тяжелобольным пациентам с COVID-19. Далее министерство получило ряд сообщений о том, что граждане приобретают лекарство без назначения и указания врача. Согласно клиническим симптомам, целесообразность применения препарата, его применение и дозы определяет лечащий врач, основываясь на степени тяжести заболевания, противопоказаниях лекарства и реакции пациента на препарат.

Напоминаем, что лекарства, содержащие дексаметазон, зарегистрированы как отпускаемые по рецепту лекарства, более того, они оказывают подавляющее действие на иммунную систему, в результате чего скрытые инфекции могут активизироваться или существующие инфекции могут обостриться, кроме того, в результате применения лекарств проявляются серьезные побочные явления, требующие регулярного медицинского контроля. Таким образом, применение лекарств, содержащих дексаметазон, без назначения врача может повредить жизни и здоровью человека. Министерство здравоохранения призывает не заниматься самолечением и следовать  назначениям врача”.


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