Сурен Папикян в формате видеосвязи имел встречу с послом ЕС Андреа Викторин

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян 18 июня в формате видеосвязи встретился с послом ЕС Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления Армении.

Папикян выразил благодарность за помощь, оказываемую Армении в борьбе с COVID-19 со стороны ЕС, подчеркнув, что кризисная ситуация создает предпосылки для дальнейшего укрепления многолетних партнерских отношений.

В числе ряда направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества, министр Сурен Папикян и Андреа Викторин коснулись дальнейшего сотрудничества, направленного на реформы в сфере гражданской авиации, и мероприятий по устранению пробелов в сфере летной безопасности.

“В настоящее время министерством и Комитетом гражданской авиации ведутся интенсивные работы по устранению пробелов, связанных с летной безопасностью. Армения - одна из стран Восточного партнерства, которая всегда проявляет готовность к совершенствованию внутригосударственного законодательства, в вопросе сближения внутренних стандартов с европейскими стандартами как в теоретическом, так и на практическом поле. Я уверен, что благодаря действенной поддержке ЕС мы повысим также уровень нашей авиационной безопасности, внедряя действующие стандарты и требования ЕС, предъявляемые к летной безопасности”, - подчеркнул министр Папикян.

Отметив важность системной и целенаправленной работы по исключению авиационных проблем, посол Виктор отметила: “Этот вопрос, однозначно, не является проблемой последних полутора лет, долгое время не предпринимались соответствующие шаги по их исключению. Но нынешнюю ситуацию мы можем рассматривать как возможность для того, чтобы Армения повысила уровень авиационной безопасности и из создавшейся ситуации вышла бы сильнее. Мы должны действовать вместе, чтобы решить эту проблему”.

В ходе беседы министр и посол коснулись также текущего состояния кредитных и грантовых программ, в том числе сотрудничества в направлении их внедрения в общинные инфраструктуры, особенно в системы водоснабжения и водоотвода, энергетического сотрудничества и “Кавказской сети электропередач” и эффективной реализации программ регионального развития.

Собеседники подтвердили обоюдную готовность к расширению и более эффективному развитию двусторонних отношений.