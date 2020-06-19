Град нанес серьезный ущерб хозяйствам общины Шогакат

В селе Шогакат Гегаркуникской области Армении 18 июня около 15 часов прошел сильный град, который нанес ущерб плодовым садам и поголовью домашних животных.

Как сообщила «Арменпресс» руководитель общины Шогакат Сулико Шушанян, град нанес серьезный вред в новом абрикосовом саду Шогаката, площадью около 50 гектаров.

Еще 3 гектара фруктовых садов были повреждены в населенном пункте Шогакат.

“Новый абрикосовый сад Шогаката в этом году обещал хороший урожай, ожидали хороших результатов, однако град полностью уничтожил урожай, даже не оставил на деревьях листьев. Серьезно повреждены и другие плодовые деревья в хозяйствах общины на площади около 3 гектаров. Ущерб понесли также и хозяйства села Джил. Градины размером с желудь падали более 40 минут. Такого града жители Шогаката не помнят. Вероятные размеры ущерба, причиненного градом, еще уточняются”, - сообщила Сулико Шушанян.

Хосров Хлгатян