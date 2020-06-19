По мнению Пашиняна, цели выборов в Арцахе достигнуты наилучшим образом

В результате демократических выборов Арцах имеет власть, которая отражает стремление арцахцев к политическим реформам, экономическому и инфраструктурному развитию. Как сообщает «Арменпресс», об этом на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В ходе нашего совместного заседания 23 декабря прошлого года я особо подчеркнул важность предстоящих в Арцахе общегосударственных выборов. Выборы в Арцахе преследовали три приоритетные цели. Первая - дать народу Арцаха возможность посредством реализации прав человека выбрать те власти, которые организуют политическую и общественную жизнь страны. Вторая - дать возможность народу Арцаха выбрать те власти, которые обеспечат его безопасность. Республика Армения, конечно, продолжит содействовать властям Арцаха в их приверженности защите населения Арцаха, продолжая быть гарантом безопасности Арцаха. Третья - народ Арцаха в результате президентских и парламентских выборов должен был дать мандат своим властям, чтобы представлять Арцах также и за столом переговоров”, - сказал Пашинян.

Он также добавил: “Сейчас, когда выборы завершились, а власти сформированы, нужно констатировать, что эти три цели выполнены наилучшим образом. В результате конкурентных и демократических выборов Арцах имеет власть, которая отражает стремление арцахцев к политическим реформам, экономическому и инфраструктурному развитию. В результате выборов и формирования властей в Арцахе, состоялся важнейший процесс солидарности и сплочения политических сил, что, уверен, еще больше укрепило безопасность Арцаха”.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что выборы утвердили роль народа Арцаха и избранной им власти в процессе мирного урегулирования. “Очевидно, что без полноценного вовлечения властей Арцаха в переговорный процесс не может быть существенного прогресса, поскольку для каждого прогресса необходимы возможности достижения и реализации важнейших договоренностей, и именно здесь народный мандат, полученный властями Арцаха, незаменим”, - подчеркнул премьер-министр.