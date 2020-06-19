В Ереване начались работы по строительству скейт-парка

В административном районе Кентрон Еревана до октября 2020 года будет сдан в эксплуатацию скейт-парк, строящийся в кольцевом парке.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель административного района Кентрон Авет Погосян.

“Армянская община Украины обратилась к мэру Еревана с предложением реализовать программу с социальной составляющей. Мы остановились на идее скейт-парка, о чем в феврале было подписано соглашение. Это место будет расположено по соседству с церковью Григор Лусаворич на 6-ом участке кольцевого парка”, - отметил Погосян.

По его словам, из-за коронавируса строительные работы были отложены, однако сейчас они уже начались, и скейт-парк будет сдан в эксплуатацию в октябре.

Погосян также подчеркнул, что в ближайшее время начнутся работы по благоустройству 6-ой части кольцевого парка, которая в весьма плачевном состоянии.

“Уже объявлен конкурс, у нас есть выигравшая компания и на средства общины будет благоустроена вся 6-ая часть парка. Здесь будут проложены аллеи, обеспечено лучшее освещение, будет проведена оросительная система, укреплены и модернизированы опорные стены открытого участка реки Гетар”, - сообщил глава административного района Кентрон и добавил, что на благоустройство из общинного бюджета выделено около 140 млн драмов.

В центре Еревана будет реализована еще одна интересная программа - будет благоустроен парк Сарьяна.

В трех дворах административного района Кентрон планируется построить также игровые площадки, на данный момент они находятся на стадии проектирования.

“В этом году в общине будет отремонтировано 65 лифтов, в 60 подъездах, будут проведены работы по асфальтированию, благоустроены тротуары и т.д.”, - представил Авет Погосян.

Лилит Демурян