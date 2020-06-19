В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов

Анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина "Синьфади" образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов. Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего проводится секвенирование генома вируса, после этого применяются аналитические методы биоинформатики. Берут два разных вируса и смотрят, у кого из них произошло больше мутаций. В обычной ситуации тот из них, у кого мутаций больше, является более новым вирусом. А тот, у которого их мало, наоборот является более ранним, первичным вирусом. Время его циркуляции относится к более раннему, соответственно, возраст у него выше. Конечно, если мы говорим об этом упрощенно. Кроме этого, есть еще и оценки математических моделей с определенными алгоритмами", - приводятся его слова в опубликованной в пятницу статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

"Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус [на рынке в Пекине] пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов", - рассказал он.

Исследователь отметил, что отследить точный путь попадания этого коронавируса на пекинский рынок довольно сложно. "Для этого много возможностей. Например, вирус мог укрыться в партии замороженных продуктов и вместе с ней прибыть из-за рубежа и сохраниться. Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации", - указал Лю Цзюнь.

На начальном этапе эпидемии в Китае Лю Цзюнь руководил группой ученых, исследовавших коронавирус в провинции Хубэй, и около 20 раз посещал рынок морепродуктов в Ухане, с которого началась вспышка в Китае. В настоящее время он и его команда исследуют пекинский коронавирус: Лю Цзюнь уже трижды выезжал на оптовый рынок "Синьфади" для сбора образцов.

Ранее стало известно, что Центр по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР опубликовал последовательность генома штамма коронавируса с рынка "Синьфади". Отмечается, что в четверг вечером соответствующие данные были предоставлены Всемирной организации здравоохранения.

Ранее китайские эпидемиологи утверждали, что предварительный анализ генома данного штамма вируса говорит о том, что тот мог быть завезен в Китай из европейских стран. В то же время специалисты считают, что он более вирулентный, чем уханьский штамм.

Китайские специалисты изучили пробы с пекинского рынка "Синьфади" и обнаружили наибольшее количество зараженных коронавирусом образцов товара среди морепродуктов, говядины и баранины. Симптомы заболевания раньше всего проявились у людей, работавших в секторе по продаже морепродуктов, а также у посещавших его покупателей. По мнению эпидемиологов, низкие температуры и высокая влажность способствуют долгому выживанию коронавируса на поверхностях. Этим же исследователи объясняют схожий сценарий вспышки эпидемии в Ухане и Пекина - в обоих случаях большинство зараженных посещали рынки морепродуктов или общались с людьми, которые бывали там.