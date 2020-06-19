В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

Шестилетний ребенок погиб от удара молнии в четверг вечером в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, сообщили на станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Петербурга. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

"[От удара молнии погиб] шестилетний мальчик, у воды, на берегу - набережная Сидоровского канала. Медики оказывали помощь, 45 минут работала бригада. На момент приезда бригады ребенок был в клинической смерти, крайне тяжелый, без дыхания, без сознания, без активной сердечной деятельности. Родители были рядом",- сказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что ЧП произошло у ресторана в Петродворцовом районе около 20:00 мск.

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой. Очевидцы в соцсетях выкладывают многочисленные видеозаписи с затопленными дорогами.