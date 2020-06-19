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Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой

Турецкая газета "поженила" Зеленского на Вере Брежневой

Популярная в Турции газета Hurriyet по ошибке "женила" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА.

В своей статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание в качестве иллюстрации разместило постер из фильма "Восемь лучших свиданий", на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей в картине роль его жены.

Текст был размещен на официальном сайте издания 17 июня, где позднее заменили иллюстрацию, и в печатной версии.

Ранее у Елены Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.


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