У директора клинической больницы номер 1 “Гераци” обнаружен COVID-19

У директора университетской больницы № 1 “Гераци” Арена Баблумяна и еще 10 медработников обнаружен COVID-19, они изолированы.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

“Директор чувствует себя хорошо, у него не было симптомов, сейчас, по показаниям, он изолирован. В настоящее время инфицированы 10 врачей. С 1 марта по сей день, в больнице заразились 90 сотрудников, в том числе ординаторы, врачи, работники хозяйственного сектора, охранники”, - отметила Даниелян.

По состоянию на 11:00 19 июня в Армении подтверждено 19 157 случаев коронавируса, из которых 8 266 выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 462 пациентов. Всего было проведено 91 943 тестов. Выявлено 459 новых случаев заражения, 706 пациентов выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 319 летальных исходов.

Зафиксировано 110 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян