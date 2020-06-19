В “Газпром Армения” планируется сокращение 1000 работников

По словам генерального директора “Газпром Армения” Гранта Тадевосяна, в результате утвержденных комиссией тарифов, компания с 19 июля не сможет платить 1000 работникам, то есть будут сделаны сокращения именно в таком размере. Как передает «Арменпресс», об этом Тадевосян сказал в беседе с журналистами в КРОУ.

“При таком тарифе, я не смогу сохранить работу 1000 человек, по тарифу, указанному комиссией, начиная с 19 июля 2020 года, они не будут оплачиваться. Я должен сократить 1000 человек именно 19 июля, чтобы не нарушить финансовый баланс”, - сказал Тадевосян.

Компания пока не знает, какие сотрудников будут сокращены. Директор призвал комиссию представить штатное расписание сокращающихся работников, чтобы компания получила возможность организовать предусмотренные лицензией свои дальнейшие работы и дополнительно обсудила с КРОУ прогнозируемые проблемы и нашла решения.

Первое крупномасштабное сокращение, которое директор компании видит - контролеры. По его словам, это решение КРОУ принимало еще год назад. “В два раза сократилась работа контролеров, то есть то дело, которое должны были сделать за 3 дня, теперь разрешено делать за 6 дней. То есть, по закону, нет спроса на эту работу. Поэтому предполагаем, что на 50% будут сокращены контролеры”, - сказал директор.

По словам Тадевосяна, сейчас они пытаются организовать все, найти методологию и двигаться вперед.

Директор “Газпром Армения” Грант Тадевосян заявил, что он 15 дней назад направил письмо руководству “Газпрома” с просьбой снизить его зарплату. “Чтобы и я почувствовал то бремя, которое почувствуют все. Я отправил официальное письмо и жду ответа”, - сказал он.

В “Газпром Армения” ожидаются и другие сокращения зарплат.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 19 июня приняла проект решения, которым устанавливаются новые тарифы на газ, однако тариф на газ, продаваемый населению, в том числе социально необеспеченным семьям, остается неизменным. “Газпром Армения” 1 апреля представила в Кроу заявку о пересмотре тарифов на продаваемый потребителям природный газ, в которой, в частности, предлагался средний весовой тариф на продаваемый потребителям газ с 255 долларов довести до 283 долларов. КРОУ предложила вариант $ 266.71. Генеральный директор “Газпром Армения” Грант Тадевосян утверждал, что средний тариф на газ для 1 000 кубометров должен быть установлен не менее 275 долларов.

Анна Григорян