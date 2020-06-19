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В Раздане будут отремонтированы лифты многоквартирных домов

В Раздане будут отремонтированы лифты многоквартирных домов

В городе Раздан Котайкской области будут отремонтированы лифты многоквартирных домов.

Как передает «Арменпресс», программа была представлена на обсуждение и одобрена на заседании межведомственной комиссии, созданной в правительстве с целью предоставления субвенций на 2020-й год.

“Более половины лифтов города уже исчерпали свои ресурсы, некоторые не имеют частей, обеспечивающих безопасность, поэтому качественная и своевременная реализация этой программы - задача, требующая первоочередного решения. Стоимость программы обновления и ремонта фонда лифтов составляет 96 млн 424 300 драмов, 50% из которых - финансирование государства, остальная часть - вклад общины”, - сообщают в администрации Котайка.

В результате широкомасштабных субвенциальных программ планируется сделать все, чтобы были решены все жизненно важные проблемы города.

Лилит Демурян


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