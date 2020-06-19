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Армен Саркисян уверен, что институт президента должен быть вне политических дебатов

Армен Саркисян уверен, что институт президента должен быть вне политических дебатов

Президент Республики Армения Армен Саркисян подчеркивает, что он действует в рамках конституционных полномочий президента и не собирается нарушать их во внутриполитической жизни для того, чтобы понравиться кому-либо или какой-либо группе. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян сказал об этом в эксклюзивном интервью газете “Азг” и изданиям “Пайкар” и “Armenian Mirror-Spectator”. Я уверен, что институт президента должен быть вне политических дебатов, чтобы суметь выполнить свою балансирующую и поддерживающую национальное единство роль”, - сказал он.

Президент отметил, что он, несомненно, как гражданин и как личность, имеет свое мнение о происходящих в стране событиях и явлениях. “Я понимаю, что ожидания от президента как главы государства велики, однако, учитывая, какими ограниченными и конкретными полномочиями наделены Конституцией президент республики, эти ожидания зачастую нереальны”, - сказал президент Саркисян.

Отвечая на вопрос журналиста, президент сказал, что государство, политические силы, хозяйствующие субъекты и общество сами должны быть заинтересованы в наличии реальной свободной и независимой прессы. “Становление профессиональной, беспристрастной прессы как во внутреннем, так и во внешнем плане я считаю проблемой национальной безопасности”, - отметил президент республики.


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