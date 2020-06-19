Армен Саркисян уверен, что институт президента должен быть вне политических дебатов

Президент Республики Армения Армен Саркисян подчеркивает, что он действует в рамках конституционных полномочий президента и не собирается нарушать их во внутриполитической жизни для того, чтобы понравиться кому-либо или какой-либо группе. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян сказал об этом в эксклюзивном интервью газете “Азг” и изданиям “Пайкар” и “Armenian Mirror-Spectator”. Я уверен, что институт президента должен быть вне политических дебатов, чтобы суметь выполнить свою балансирующую и поддерживающую национальное единство роль”, - сказал он.

Президент отметил, что он, несомненно, как гражданин и как личность, имеет свое мнение о происходящих в стране событиях и явлениях. “Я понимаю, что ожидания от президента как главы государства велики, однако, учитывая, какими ограниченными и конкретными полномочиями наделены Конституцией президент республики, эти ожидания зачастую нереальны”, - сказал президент Саркисян.

Отвечая на вопрос журналиста, президент сказал, что государство, политические силы, хозяйствующие субъекты и общество сами должны быть заинтересованы в наличии реальной свободной и независимой прессы. “Становление профессиональной, беспристрастной прессы как во внутреннем, так и во внешнем плане я считаю проблемой национальной безопасности”, - отметил президент республики.