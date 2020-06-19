Рустам Бадасян с послом США обсудил реформы в полиции

Министр юстиции Рустам Бадасян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Лин Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Министр высоко оценил встречи с послом, отметив, что вовремя них обсуждаются важнейшие вопросы, реализуемые в рамках сотрудничества.

Посол США Линн Трейси также отметила важность встречи с министром Бадасяном и обсудила поддержку правительства США амбициозным реформам системы правосудия Армении, в том числе формированию антикоррупционных учреждений и реформ в полиции.

Рустам Бадасян в беседе с послом коснулся реформ в полиции и подчеркнул, что они развиваются в правильном направлении и с большой скоростью. Что касается работ по созданию патрульной службы, министр сообщил, что за короткий период были внесены соответствующие законодательные изменения, в настоящее время разрабатываются подзаконные акты, а после предварительного объявления о создании службы число заинтересовавшихся службой просто воодушевляет.

В ходе встречи министр юстиции коснулся также и развитий в сфере конфискации имущества судебно-правового, антикоррупционного и незаконного происхождения.