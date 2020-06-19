Завершилось полвека на телевидении: скончался Сурен Рштуни

В Ереване на 69-м году жизни скончался известный режиссер, заслуженный деятель культуры Армении Сурен Рштуни. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

Сурен Рштуни родился 29 июля 1951 года. Учился в ереванской средней школе им. А. Акопяна. С 1969 года он был помощником режиссера в Госкомитете телерадио Армении, с 1971 года -ассистентом режиссера, с 1976 года – режиссером. Под его режиссурой в эфир вышел цикл передач “Наш язык, наше слово”, удостоенный Государственной премии. В 1986 - 1989 гг. Сурен Рштуни учился на школьном отделении Ванадзорского педагогического института. В 1991 - 2004 гг. был главным режиссером новогодних развлекательных программ Общественного телевидения Армении. В 1995 году в парижском Центре “Sirnea” он прошел Высшие режиссерские курсы, затем в Ереване был главным режиссером Национального телевидения Армении. С 2007 года преподавал в Ереванском государственном педагогическом университете им. Хачатура Абовяна, был руководителем курса режиссуры телефильмов и телепрограмм.

Редакция Арменпресс соболезнует родным, близким и коллегам Сурена Рштуни, разделяет с ними тяжелую боль утраты.