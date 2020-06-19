Тариф на газ для населения останется неизменным: КРОУ утвердила предложенные ею тарифы

Комиссия по регулированию общественных услуг приняла проект решения, которым устанавливаются новые тарифы на газ. Тариф на газ, продаваемый населению, в том числе социально необеспеченным семьям, остается неизменным. Как передает «Арменпресс», решение было единогласно принято на заседании комиссии 19 июня.

“Газпром Армения” 1 апреля представила в КРОУ заявку о пересмотре тарифов на продаваемый потребителям природный газ, в которой, в частности, предлагался средний весовой тариф на продаваемый потребителям газ с 255 долларов поднять до 283 долларов. КРОУ предложила вариант $ 266.71.

ЗАО “Газпром Армения” в своей заявке предлагало для всех потребителей применить единый тариф без дифференциации между группами, а аппарат комиссии предлагает сохранить действующие основные потребительские группы, в том числе с учетом предложений, представленных соответствующими постановлениями правительства, продолжить рассмотрение тепличных хозяйств, перерабатывающих организаций и социально необеспеченных семей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в качестве отдельных потребительских групп с установлением возможных низких тарифов. В результате аппарат комиссии предлагает населению, за исключением социально необеспеченных потребителей, ежегодно тариф на природный газ для потребления до 600 кубометров оставить неизменным -139 000 драмов за 1 000 кубометров. А за потребление природного газа до 600 кубометров в год, продаваемого социально необеспеченным потребителям, тариф предлагается также оставить неизменным - 100 000 драмов за 1 000 кубометров.

Комиссия предложила тепличным хозяйствам, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, за период с 1 ноября по 31 марта установить тариф на природный газ, продаваемый лицам, занимающимся производством консервов, напитков и молочных продуктов, в размере 224 долларов за 1 000 кубометров. А для остальных потребителей, в том числе тепловых электростанций, в рамках ежемесячного потребления газа в размере до 10 000 кубометров, установить 139 000 драмов за 1 000 кубометров. На объем газа, превышающего 10 000 кубометров в месяц, установить тариф в размере 255,92 долларов за 1 000 кубометров.

Проект предлагается ввести в силу с 19 июля 2020 года, за исключением тарифов на природный газ, продаваемый лицам, имеющим лицензию на производство электрической энергии на тепловых электростанциях, которые вступят в силу с 1 августа 2020 года.

Однако, директор ЗАО “Газпром Армения”, выразил свое несогласие с расчетами КРОУ, отметив, что средний тариф на газ для 1 000 кубометров должен быть установлен не менее 275 долларов.

Анна Григорян