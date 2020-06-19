В Ереване проходит совместное заседание Советов безопасности Армении и Арцаха

Под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна сегодня, 19 июня, в Ереване началось совместное заседание Советов безопасности Республики Арцах и Республики Армения, на котором присутствовали также председатели парламентов двух армянских республик Артур Товмасян и Арарат Мирзоян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Перед тем, как перейти к вопросам повестки дня, Араик Арутюнян и Никол Пашинян выступили с речами.

В своей речи президент Араик Арутюнян сказал:

“Многоуважаемый премьер-министр Республики Армения!

Уважаемые члены Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах!

Поскольку я впервые участвую в совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха, во-первых, хотел бы приветствовать этот формат, ставший традиционным. Это важнейший формат и площадка для обмена мнениями вокруг путей решения проблем безопасности, стоящих перед нашей единой родиной и армянской нацией в целом, для сближения подходов и усилий. Уже заметны первые достижения в этом формате, и я уверен, что с течением времени такие достижений будут больше, они повысят уровень безопасности Родины.

Объединенная армянская Родина сегодня живет в условиях беспрецедентных вызовов безопасности, что обусловлено, в первую очередь, неопределенностью, вызванной коронавирусом, а неопределенность сама по себе повсюду является главной угрозой безопасности. В числе долгосрочных рисков, ставших обычными, сейчас мы обязаны не только эффективно защищать жизнь и здоровье общества, но и нейтрализовать обусловленные существующей ситуацией побочные риски во всех сферах. С этой точки зрения считаю важной гармоничную и единую работу между всеми возможными субъектами - от ведомств Республики Армения и Республики Арцах до граждан и организаций различного характера. Уверен, только эффективной координацией уполномоченных государственных органов и коллективными усилиями общества мы сможем противостоять существующим вызовам, и в то же время воспользуемся возможностями кризиса.

Несомненно, в борьбе с невидимой угрозой коронавируса мы не должны ослаблять нашу бдительность, особенно в отношении видимой угрозы, исходящей из Азербайджана. Власти Азербайджана на протяжении десятилетий представляют экзистенциальную угрозу не только Арцаху, но и всему населению Армении. Будучи сторонниками исключительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, мы в то же время вынуждены всегда быть готовыми к войне. Будучи неотъемлемой частью единой Родины и одной той же системы безопасности, Республики Арцах и Республика Армения полностью разделяют подходы и усилия по достижению мира и подготовке к войне. Это предполагает последовательное улучшение военного потенциала и развитие социально-экономических возможностей и применение широкого политического инструментария с целью надлежащей защиты прав и интересов армянского народа, и, почему бы и нет, надлежащего гарантирования информационной и психологической безопасности.

Одним из главных столпов взаимодействующей системы безопасности является продовольственная и энергетическая безопасность, где достижения также значительны, однако всегда есть то что, необходимо сделать, новое, параллельное экологических вызовам и нашим целям и возможностям. Наша задача - обеспечить по возможности самодостаточную и гибкую продовольственную и энергетическую систему для всех ситуаций, чтобы гарантировать прочность и стабильность военной и социально-экономической безопасности. В этой и в ряде других сфер стратегическое значение имеют также и инфраструктуры, и я рад, что мы вместе уже начинаем строительство третьей магистрали, связывающей Арцах с Арменией.

Уважаемые присутствующие!

Если вкратце сформулировать, то Республика Армения и Республика Арцах или Объединенная армянская Родина имеют задачу постоянно улучшать свою стратегическую сопротивляемость и влияние в существующей и в будущей безопасной среде, чтобы суметь эффективно противостоять многообразным, многослойным вызовам. Эта ответственная функция возложена в первую очередь на структуры, включенные в Совет безопасности, поэтому мы обязаны использовать все эффективные форматы и методы для достойного выполнения нашей общенациональной миссии.

Желаю всем нам хорошего рабочего процесса”.