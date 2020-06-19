Делегация Армении пресекла внесение антиармянских формулировок в заявление Бюро “Евронест”

Члены делегации Республики Армения в Парламентской ассамблее “Евронест” предотвратили внесение антиармянских формулировок в заявление Бюро ПА. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала руководитель делегации, депутат НС Гаяне Абрамян.

“В результате сложных и напряженных переговоров мы получили сбалансированный документ -заявление Бюро Парламентской ассамблеи “Евронест”. Нам удалось вывести из представленного на заседании бюро предварительного текста заявления не только формулировки, наносящие большой ущерб интересам Армении и Арцаха, но и предотвратить попытки азербайджанской делегации включить односторонние формулировки по карабахскому вопросу”, - написала Абрамян

Депутат отметила, что в первом же положении этого важного и основополагающего документа, подтверждая приверженность стран Восточного партнерства ценностям, лежащим в основе инициативы, в числе других подчеркивается право на самоопределение.

“В подобном формате это беспрецедентное обязательство, учитывая, что его взяли на себя не только европейские страны, но и страны Восточного партнерства, в том числе и Азербайджан”, - отметила депутат.

Гаяне Абраамян добавила, что в заявлении отдельным пунктом отмечается также важность соглашения Армения-ЕС.

“В заявлении отдельным пунктом подчеркивается также важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (СВРП), которое определяет рамки для углубления партнерства Армения-ЕС, содействия ЕС проводимым в Армении политическим и экономическим реформам, а также укрепления роли Армении в сохранении региональной безопасности и стабильности”, -написала она.

Официальное заявление Бюро Парламентской ассамблеи “Евронест” (членами бюро являются главы делегаций стран Восточного партнерства и представители фракций Европарламента) распространено в преддверии состоявшейся 18 июня дистанционной встречи руководителей ЕС, лидеров стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства.