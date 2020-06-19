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СНБ провела обыск в домах и офисах депутатов ППА: Наира Зограбян

СНБ провела обыск в домах и офисах депутатов ППА: Наира Зограбян

Сотрудники Службы национальной безопасности провели обыски в домах и офисах ряда депутатов и территориальных ответственных лиц партии “Процветающая Армения”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала депутат фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян.

“Конфискованы компьютеры и телефоны, конфискованы даже телефоны детей” - представила Наира Зограбян.


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