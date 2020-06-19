Фонд “Ереван - моя любовь” содействует 1000 нуждающимся семьям

В связи с эпидемией коронавируса Фонд “Ереван - моя любовь” продолжает реализацию программ социального содействия в Ереване и в разных областях республики.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде “Ереван - моя любовь”, стартовал третий этап программы, в ходе которого в эти дни 1 000 нуждающимся семьям будут переданы продукты питания, соки, сладости, предметы гигиены и книги сказок супруги президента Армении Нуне Саркисян. Перед каждым этапом программы социального содействия фонд проводит оценку нужд, чтобы содействие было адресным. “На этот раз мы оказываем содействие 400 семьям сирийских армян, имеющих проблему с безработностью, находящимся в тяжелых социальных условиях, 200 семьям, проживающим в приграничных общинах Тавушской области и в общине Спитак Лорийской области, живущих в домиках. Причем в Спитаке мы оказываем содействие тем гражданам, которые до сих пор не получили никакой социальной помощи. Бенефициарами этого этапа программы являются семьи и 250 детей-инвалидов и 150 военных инвалидов. В общей сложности 1 000 социально необеспеченных семей”, - представил директор Фонда “Ереван - моя любовь” Аршак Карапетян.

Этот этап программы Фонд осуществляет совместно с бизнесменом Сергеем Саркисовым и продюсером Дэвидом Маккензи. На предыдущих этапах Фонд “Ереван - моя любовь” оказал содействие более 700 семьям, в том числе и ветеранам Арцахской освободительной войны. В связи с эпидемией коронавируса Фонд “Ереван - моя любовь” и впредь будет оказывать социальную помощь нуждающимся семьям.