У нас должно быть четкое видение, созвучное видению развития мира: Армен Саркисян

Президент Республики Армения Армен Саркисян дал интервью газете “Азг”, изданиям “Пайкар” и “Armenian Mirror-Spectator”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Призываю всех быть очень бдительными. Коронавирус еще будет с нами. Сегодня на первом плане - борьба за жизнь и здоровье людей. Важнейшими вопросами для нас становятся вопросы стратегии борьбы с Covid-19, управления кризисом и пополнения медицинского персонала. И сегодня и после коронавируса мы должны осознавать, что здравоохранение и здоровье в мировом масштабе, а также в Армении становятся приоритетными”, - сказал президент Армении.

Что касается посткоронавирусного мира, по словам президента, уже очевидны как его моральные, так и объективные негативные последствия для мировой экономики. Что может сделать Армения, чтобы противостоять вероятным материальным потерям в секторах экономики? В ответ на этот вопрос президент Саркисян сказал, что в этом плане президентский дворец предпринял шаги еще в прошлом году, в ноябре 2019 году Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) опубликовала подготовленный по просьбе президента доклад об инвестиционной политике Армении (IPR). Доклад указывает на несколько перспективных и подлежащих экспорту отраслей экономики, которые в течение следующих 10 - 20 лет могут обеспечить инвестиции в миллиарды долларов. “Следуя положениям доклада инвестиционной политики и основываясь на сведениях и анализе, сделанном в указанном докладе, UNCTAD и аппарат президента Республики Армения выступают с соображениями и предложениями”, - отметил президент республики. “Мы предлагаем новое действие - создать структуру, рабочую группу быстрого реагирования инвестора (QIRT) - это условное название, призванную пополнить ряд мероприятий по немедленному содействию бизнесу, курсу принятому правительством. Основными функциями этой структуры будут защита инвестиций, поддержка переориентаторов и переориентация уже существующих инвесторов / инвестиций, стратегических целей инвесторов и стратегическое партнерство. То есть, с одной стороны, это будет структура, которая по классическим процедурам будет стимулировать инвестиции в стране, миру будет рекламировать Армению, с другой стороны, эта структура будет помогать армянским стартап компаниям. Весь мир будет узнавать Армению и посредством усилий этой организации”.

Президент отметил, что мы должны иметь четкое видение, созвучное видению развития мира. “В Армении развивать нужно все - от сельского хозяйства до современных технологий. Например, после коронавируса нужно будет усерднее работать в сферах электронного управления (eGovernment), электронного здравоохранения (eH) и внедрения электронного обучения (EdTech), - сказал Армен Саркисян. Те страны, которые сумели успешно стимулировать, применять, внедрить эти инструменты, намного сильнее и сопротивляются лучше”.

Рассматривая в качестве приоритета проблему продовольственной безопасности страны, президент республики идею превращения Армении в региональный узел в сфере безопасности продовольствия счел весьма существенной. В этом направлении он провел обсуждения с руководителями ряда стран и специализированными международными организациями, которые намерен продолжить.

После завершения эпидемии коронавируса президент Саркисян намерен вернуться и к президентской инициативе ATOM, направленной на привлечение в Армению международных организаций, создание лабораторий с целью развития искусственного интеллекта. “Это фундаментальный инструмент будущего в сферах производства продуктов питания, сельского хозяйства, межгосударственных отношений, борьбы с коронавирусом, развития биологических технологий, здравоохранения и других областей”, - отметил президент республики. Мир движется к новой системе электронного банкинга и электронных услуг. И поэтому для эффективности этих систем потребуется много инструментов.