В Арцахе подтверждены два новых случая COVID-19

В Арцахе подтверждено 96 случаев COVID-19, 58 из которых вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

COVID-19 подтвержден еще у двух контактировавших жителей Гадрутского района. В то же время у двух граждан с диагнозом COVID-19 результат тестирования был отрицательным, что означает, что они преодолели болезнь.

Всего в стране протестировано 1 553 человека, есть 93 изолированных. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян