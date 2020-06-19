Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией". Передает РИА Новсоти.

"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – ред.), нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1".

По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.