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Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией". Передает РИА Новсоти.

"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – ред.), нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1".

По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.


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