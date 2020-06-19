Facebook, Google и Twitter – в фокусе внимания американских законодателей

В Конгрессе США обеспокоены угрозой нового иностранного вмешательства в президентские выборы. В четверг высокопоставленные представители компаний Facebook, Google и Twitter встретились с американскими законодателями на виртуальных слушаниях, посвященных проблеме попыток зарубежного вмешательства в назначенные на 3 ноября президентские выборы. Передает русская служба «Голоса Америки».

Представители руководства компаний Facebook и Twitter сообщили Комитету по разведке Палаты представителей, что они не обнаружили доказательств скоординированного зарубежного вмешательства в обсуждение темы заочного голосования или в онлайн-обсуждение недавних массовых акций протеста против расизма и произвола полиции в США.

Тем не менее, директор компании Twitter по глобальной стратегии и развитию Ник Пиклз заявил, что эта социальная сеть столкнулась с ситуацией перехода от манипулирования платформой к публичным твитам, которые делаются с правительственных аккаунтов и аккаунтов и государственных СМИ.

Ранее Трамп, в свою очередь, обвинил социальные сети в цензуре и призвал правительство отменить меры защиты от ответственности, которыми пользуются технологические платформы.