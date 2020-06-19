Литва направила в Армению медперсонал и медицинскую помощь

В аэропорту Шяуляя состоялась церемония проводов медперсонала и медицинской помощи, направляемой правительством Литвы в Армению.

Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Литве, Латвии и Эстонии.

Кроме 8 медработников и 3 специалистов в Армению отправлены 30 000 тестов на COVID-19, 60 000 экземпляров тары для проб, а также 20 000 фильтров для кондиционеров литовского производства.

В ходе состоявшейся пресс-конференции выступили министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига, посол Армении в Литве Тигран Мкртчян, начальник управления международного сотрудничества МИД Литвы Раса Каириене, директора крупнейших больниц Литвы Сантаришкес и Паневежиса.

Министр здравоохранения Литвы отметил, что Литва очень гордится тем, что может помочь Армении в этот трудный час. Верига также подчеркнул, что вместе с медперсоналом в Армению отправляются три специалиста, которые с первых же дней кризиса в коронавирусе работали в координационном штабе и внесли большой вклад в дело сдерживания эпидемии в Литве. В заключение министр выразил надежду, что помощь, направляемая их армянским друзьям, поможет им преодолеть пандемию.

Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян в своей речи, выразив благодарность правительству Литвы и всем вовлеченным ведомствам, отметил, что Литва первой откликнулась на призыв отправить медперсонал в Армению и единственная страна, которая во второй раз оказывает содействие на государственном уровне.

Посол также отметил, что Литва отправляет не только медицинские принадлежности, представляющие большую ценность, но и самый дорогой капитал - человеческий ресурс.