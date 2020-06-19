СНБ раскрыла попытку распространения ложной информации

Служба национальной безопасности Республики Армения, будучи последовательной в осуществлении функций и полномочий в сфере информационной безопасности, возложенных на нее законодательством Республики Армения, продолжает выявлять ложных пользователей, публикующих и распространяющих в интернете ложную информацию, наносящую вред безопасности государства, общества и личности. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-центр СНБ Армении․

“29 мая на интернет-сайте в Youtub некий азербайджанский пользователь “Qizil alma” разместил на своей странице статью “Шокирующее признание армянского архитектора о Ереване”. В смонтированном видеоматериале продолжительностью полтора минуты под названием “Не наш”, женщина по имени Агнесса отвечает на вопросы записывающего мужчины. На площади Республики в Ереване, Агнесса говорит, что “Ереван раньше был похож на деревню. Здесь почти не было армян, они занимались торговлей. При изучении видеозаписи заметно, что она смонтирована с другой оригинальной видеозаписи, из которой взяты отдельные предложения и соединены друг с другом, в результате чего искажен смысл и содержание беседы. Смонтированное видео было распространено азербайджанскими СМИ с соответствующим антиармянским текстовым комментарием, согласно которому армянская женщина “говорит”, что в Ереване армяне не проживали. Спекулируя этой фразой, азербайджанская сторона подчеркивает, что это еще один факт, что “Иреван” - старинный азербайджанский город, который в 1918 году был передан армянам.

Оказалось, что реальная видеозапись была сделана в в феврале 2020 года российским блогером Ильей Варламовым, посетившим Армению. Блогер представлял проблемы городов, а Агнесса предложила ему свою помощь, чтобы показать Ереван.

В видеозаписи Варламова речь идет о той части города Еревана, где ранее в 1850-х годах, действовал рынок Кантара, ныне в окрестностях улицы В. Саркисяна. Там в основном проживали персы, но не азербайджанцы, и армяне посещали это место для торговли.

Указанное обстоятельство еще раз свидетельствует о том, что азербайджанская сторона пытается посредством фальсификаций “вклиниться” в историю, что, однако, им не удается.

Мы еще раз призываем граждан Республики Армения быть более бдительными, проявлять осторожность, не поддаваться панике и не распространять подобные видеоматериалы, а в случае обнаружения подобных видеоматериалов информировать Службу национальной безопасности Республики Армения о таких пользователях”, - говорится в сообщении СНБ.