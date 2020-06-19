Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках
10:01, 19 Июнь, 2020
В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 18 июня поступило 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более, вспыхнувших на различных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В частности:
В Ереване: в административном районе Эребуни – 7 000 кв / м, в административном районе Малатия-Себастия - 800 кв / м, в административном районе Шенгавит - 3 га
В Араратской области: в городе Масис - 500 кв / м, в городе Ранчпаргюх - 500 кв / м, в селе Айанистгюх - 1 га
В городе Эчмиадзин Армавирской области - 500 кв / м.
Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.
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