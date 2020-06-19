Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении 18 июня поступило 9 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более, вспыхнувших на различных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Эребуни – 7 000 кв / м, в административном районе Малатия-Себастия - 800 кв / м, в административном районе Шенгавит - 3 га

В Араратской области: в городе Масис - 500 кв / м, в городе Ранчпаргюх - 500 кв / м, в селе Айанистгюх - 1 га

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 500 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.