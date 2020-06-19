Европейские индексы снизились - 18-06-20
МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.81% и составил 12281.53 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.75% и составил 4958.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 6224.07 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1230.71 пункта.
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