Европейские индексы снизились - 18-06-20

МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.81% и составил 12281.53 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.75% и составил 4958.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.47% и составил 6224.07 пункта, а российский RTSI снизился на 0.58% и составил 1230.71 пункта.