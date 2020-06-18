Слушание дела о мере пресечения в отношении Гагика Царукяна продолжится 19 июня

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Роберта Папояна завершилось сегодняшнее заседание по рассмотрению ходатайства СНБ об аресте лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Царукян сообщил, что заседание продолжится 19 июня, в 10:30.

Выйдя из здания суда, Царукян еще раз подтвердил, что не принимает выдвинутые против него обвинения.