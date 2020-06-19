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Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турецкий прорыв в Ливии - тревожный сигнал

Газета “Айастани Анрапетутюн”: Турецкий прорыв в Ливии - тревожный сигнал

“Неоосманское высокомерие Турции в Средиземном море особенно выразилось несколько дней назад, 11 июня. В рамках миссии НАТО “Sea Guardian” по контролю за эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию французский военный корабль “Courbet” подошел к турецкому сухогрузу, направляющемуся в Мисрат, чтобы произвести проверку. В этот момент его “высветил” сопровождающий турецкий фрегат. В условиях современных войн такое действие означает то же, что предупредительный выстрел в прошлом. То есть речь идет о крайне агрессивном поведении, абсолютно неприемлемом для стран-членов НАТО. Американцы на это ответили  молчанием. В ноябре Эммануэля Макрона раскритиковали за его заявление о “смерти мозга” Североатлантического альянса. По всей вероятности, президент Франции был прав”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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