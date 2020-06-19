“Ереванский бестселлер”: произведения Кристи одни из самых востребованных: переводы, май 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август. Десятка представлена на основе продаж мая.

“Манон Леско” аббата Прево занимает первое место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гиланяна.

На втором месте Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

На третьем месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимое чадо на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

Четвертое место занимает повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делает эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

Пятое место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На шестом месте - книга Нарине Абгарян “Манюня”, перевод которой осуществила Нарине Гижларян. Это необычная история о детстве, о двух подругах - Нарине и Манюне, о строгой и доброй Тай-бабушке Манюни, а также о многочисленных родственниках, попадающих в непрекращающиеся передряги. Книга пропитана армянским солнцем и армянскими ароматами. Детство, полное нежности и веселья, которое делает человека счастливым на протяжении всей его жизни. Книга удостоена Национальной литературной премии России “Рукопись года”.

На седьмом месте - “Избранные новеллы” Ги де Мопасана. В книгу вошли его лучшие произведения. Мопассан - автор многочисленных рассказов, повестей и романов, описывающих повседневную жизнь Франции. На армянский язык были переведены и изданы его многочисленные произведения. Переводы произведений, произведений, вошедших в сборник: В. Микаэляна, А. Котикяна, С. Паязата, А. Цатуряна, О. Гукасяна, Д. Демирчяна, С. Зоряна.

На восьмом месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Арпи Атабекян.

Самая оспариваемая работа Агаты Кристи “Убийство Роджера Экройда” занимает девятое место. Кристи открыла новую страницу в истории детективного жанра. Роман считается одним из лучших детективных произведений всех времен. Один из мирных городков Англии Кингз Эбботт потрясает известие об убийстве местного богача и уважаемого человека Роджера Экройда. Расследование, на первый взгляд кажущееся довольно простым, постепенно становится все более запутанным. И только Эркюлю Пуаро, который по счастливой случайности проводит здесь свой отдых и инкогнито поселился в Кингз-Эботе, удается распутать этот клубок. В этом вопросе ему помогает доктор Шепард, от имени которого и представляется вся история. Перевела Кристине Чилингарян.

На ресятом месте - роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).