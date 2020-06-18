«Рома» уволила спортивного директора Петраки

Спортивный директор «Ромы» Джанулка Петраки был освобожден от занимаемой должности. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sport-Express, об этом сообщает официальный Twitter клуба. Его функции будет исполнять генеральный директор Гвидо Фиенга.

51-летний Джанлука Петраки — бывший футболист ряда итальянских клубов, в том числе «Торино», «Палермо» и «Лечче». Должность спортивного директора «Ромы» он занял 25 июня 2019 года.