У Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость
21:27, 18 Июнь, 2020
У полузащитника сборной Армении по футболу и “Ромы” Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Forza Roma.
По данным издания, в ближайшие дни армянский полузащитник будет находится под наблюдением врачей. 19 июня выходной для “Ромы”, и команда возобновит тренировки только на следующий день.
Серия А официально возобновится 20 июня. Итальянское правительство разрешило футбольным клубам возобновить групповые тренировки. Чемпионат Италии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. После возобновления игры будут проходить без зрителей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен