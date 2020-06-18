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У Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость

У Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость

У полузащитника сборной Армении по футболу и “Ромы” Генриха Мхитаряна легкая мышечная усталость. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Forza Roma. 

По данным издания, в ближайшие дни армянский полузащитник будет находится под наблюдением врачей. 19 июня выходной для “Ромы”, и команда возобновит тренировки только на следующий день.

Серия А официально возобновится 20 июня. Итальянское правительство разрешило футбольным клубам возобновить групповые тренировки. Чемпионат Италии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. После возобновления игры будут проходить без зрителей.


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