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Армения перейдет на безналичный способ выплаты пенсий

Армения перейдет на безналичный способ выплаты пенсий

Национальное Собрание Армении приняло во втором чтении и полностью пакет проектов законов о внесении изменений в закон «О государственных пенсиях» и смежные законы. Как сообщает Арменпресс, предложенный правительством  законопроект был принят 83 голосами «за» и 16 «против».

Законодательная инициатива предусматривает переход на безналичные способы выплаты пенсий, за исключением случаев, определенных правительством.


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