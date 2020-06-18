На саммите Восточного партнерства премьер подчернул важность диалога о либерализации визового режима

На каждом этапе процесса реформ Армения ощущала безоговорочную поддержку европейских партнеров. Как сообщает Арменпресс, об этом на саммите Восточного партнерства в режиме видеоконференции сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Европейский союз является основным партнером Армении в процессе становления государственных структур. В этой связи Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве имеет особое значение.

Армения привержена развитию партнерских отношений с ЕС на основе общих демократических ценностей и культурных общностей. Восточное партнерство является движущей силой нашего сотрудничества. Оно обеспечивает эффективную платформу для диалога и сотрудничества между ЕС и странами региона. Поддержание его целостности и преемственности имеет первостепенное значение. Любая попытка создать внутренние водоразделы подорвет истинную философию и влияние Партнерства”, - отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Армения приветствует совместное коммюнике о политике, которая будет реализована после 2020 года. “Пять целей, изложенных в документе, соответствуют нашим приоритетам. Мы верим, что намеченные после 2020 года цели должны обеспечить высокую устойчивость и ощутимые результаты. Лучший способ обеспечить видимые результаты для граждан Армении - начать долгожданный диалог о либерализации визового режима”, - отметил глава правительства.

Пашинян подчеркнул, что меры, предпринятые для борьбы с коронавирусом, являются еще одним свидетельством политики Партнерства ЕС по солидарности и сотрудничеству. “Армения высоко ценит поддержку в размере более 92 миллионов евро, которая направлена на удовлетворение непосредственных потребностей кризиса и смягчение его негативных последствий”, - сказал премьер.