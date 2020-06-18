Несмотря на противостояние и препятствия, мы решительно продолжим реформы: Пашинян 

За последние два года правительство Армении провело всеобъемлющие реформы для создания сильных демократических институтов, основанных на верховенстве закона и подотчетности правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом на саммите Восточного партнерства в режиме видеоконференции сказал премьер-министр Никол Пашинян.

“Борьба с коррупцией и реформа судебной системы находятся в центре нашей повестки дня. Наши усилия, однако, сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны бывших олигополий и коррумпированных кругов. Те, кто боится потерять свое незаконно нажитое имущество, манипулируют средствами массовой информации и распространяют ложные слухи, чтобы посеять недоверие к правительству и подорвать усилия по борьбе с эпидемией коронавируса.

Несмотря на все эти препятствия, мы решительно продолжим реформы, чтобы сделать демократию в Армении необратимой”, - сказал премьер-министр.