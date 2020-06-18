УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022 для европейских сборных

На заседании исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 июня был утвержден формат отбора на чемпионат мира — 2022 для европейских сборных. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, об этом передает пресс-служба организации у себя в Twitter-аккаунте.

Напомним, что турнир должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Отмечается, что на квалификационном этапе 55 команд будут разбиты на десять групп: пять групп по шесть сборных и пять групп по пять сборных. Победитель каждой группы напрямую выйдет в финальную стадию ЧМ, тогда как десять сборных, которые займут вторые места, сыграют в плей-офф вместе с двумя сборными, прошедшими отбор Лиги наций. На кону будут стоять три путевки на мундиаль.

Стоит отметить, что теперь эта схема должна быть утверждена Международной федерацией футбола (ФИФА).